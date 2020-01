Disney plus, le novità 2020 in un video (Di venerdì 3 gennaio 2020) Disney plus sarà una delle grandi novità dell'intrattenimento in Italia. In attesa che piattaforma e suoi contenuti siano disponibili, una clip di Capodanno passa in rassegna i titoli che non possiamo perdere. Una lista che include l'universo tipicamente Disneyano, ma anche i Muppets, nuovi progetti Marvel e Star Wars, etc. Il titolo più atteso? The Mandalorian, la serie tv divenuta universalmente famosa per il suo misterioso alieno ribattezzato Baby Yoda, uno spettacolo che, arrivando da noi in leggero ritardo, potremmo gustare forse tutto di un fiato già in due stagioni. L'universo Star Wars, in ogni caso è pronto a regalarci anche altro. In particolare, le emozioni dell'ultima stagione di The Clone Wars. Due le novità di spicco in casa Marvel: The Falcon and the Winter Soldier, direttamente dal mondo Avengers, e WandaVision. Accanto alle serie, anche tanti film. Gli ultimi grandi ... Leggi la notizia su gqitalia

