Smog: a Modena misure emergenziali in vigore fino all’Epifania (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Bollettino emesso da Arpae giovedì 2 gennaio conferma il mantenimento delle misure emergenziali nella Provincia di Modena a causa del superamento continuativo del valore limite giornaliero delle polveri sottili PM10. Il Bollettino indica bollino rosso, ovvero allerta Smog, anche per le province di Ferrara e Ravenna che dovranno quindi applicare le misure emergenziali. Le misure emergenziali restano in vigore fino al prossimo giorno di controllo, lunedì 6 gennaio 2020 compreso, e saranno revocate solo se il bollettino emesso da Arpae evidenzierà il termine delle misure emergenziali (bollino verde). Le misure emergenziali prevedono: 1. nell’area già interessata dalle restrizioni della circolazione, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle 18.30 per i veicoli a benzina Euro 0 e Euro 1, veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4, ciclomotori e motoveicoli Euro ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

news_bologna : Allerta smog a R.Emilia, Modena, Ferrara - news_bologna : Allerta smog a R.Emilia, Modena, Ferrara - CorriereQ : Allerta smog a R.Emilia, Modena, Ferrara -