Papa Francesco strattonato si spazientisce. Cosa è successo e le scuse durante l'Angelus (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Tante volte perdiamo la pazienza, chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri», così Papa Francesco si é scusato durante il tradizionale Angelus del primo dell'anno in riferimento all'episodio della sera prima in piazza San Pietro: una donna lo acchiappa al volo mentre cammina salutando i fedeli e lo spinge, strattonandolo, verso di sé. Il Pontefice, allora, le colpisce il dorso della mano per liberarsi dalla presa. L'episodio, immortalato dalle telecamere, compie presto il giro del mondo e suscita molti commenti web. Papa Francesco, Cosa è successo a Roma nella serata del 31 diembre Nella serata di San Silvestro il Papa dopo il Te Deum era sceso in piazza San Pietro affollata di fedeli e turisti per avvicinare lo splendido presepe donato dal Trentino e stava passando tra ali di folla quando é stato letteralmente afferrato per una ... Leggi la notizia su gqitalia

