A Quiet Place: a sorpresa arriva il sequel (Di giovedì 2 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=XEMwSdne6UE Con sorpresa di molti, A Quiet Place, film horror firmato dall’attore John Krasinski, era diventato un caso cinematografico piuttosto eclatante quando è uscito nel 2018: diffuso senza grandi pretese, è arrivato invece a guadagnare oltre 340 milioni di dollari in tutto il mondo. Nonostante la pellicola avesse una sua conclusione, non stupisce dunque la volontà di riportare al cinema le vicende, con un sequel di cui vediamo qui sopra il primo trailer. Protagonista è di nuovo la famiglia Abbott che, riuscita a uscire dalla propria casa, esplora il mondo circostante ancora infestato dalle feroci creature aliene che reagiscono a qualsiasi tipo di rumore. Come si vede nell’anticipazione, Evelyn (interpretata da Emily Blunt) vaga assieme ai figli Regan e Marcus e al nuovo bebè in cerca di salvezza, tentando di non produrre nessun suono. ... Leggi la notizia su wired

