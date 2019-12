L’illusione dell’Europa | ora bisogna cambiare i Trattati

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) Economisti, esperti, analisti: la lista è lunghissima. Tutti quelli che fino a ieri sostenevano a spada tratta le cause dell’Europa di fronte a ogni evidenza sono adesso convinti che il modello di crescita adottato dall’Unione europea sia giunto al capolinea. Perfino il Financial Times, il prestigioso quotidiano londinese filo Ue, ha pubblicato un articolo dal titolo emblematico: “È l’austerità che ha distrutto il centro dell’Europa. Non i populisti”. Da questo punto di vista la Germania è un chiaro monito che dovrebbe essere preso in considerazione dall’intera comunità europea. Berlino ha infatti puntato sull’austerity, ma anziché continuare a crescere, nel giro di pochi anni, il governo tedesco è finito dove si trova oggi: in crisi nera. Allora, se l’austerità è una manovra suicida, perché Bruxelles continua a utilizzarla? La risposta, come ha ...

