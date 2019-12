Operai ex Ilva e Whirlpool inaugurano il presepe di Pietrelcina

(Di martedì 24 dicembre 2019) Saranno alcunidell’exdi Taranto e delladi Napoli ad inaugurare la nuova edizione delvivente di(Benevento) che si svolgerà nei luoghi natali di San Pio dal 27 al 29 dicembre prossimo coinvolgendo circa trecento figuranti. Lo rende noto all’ANSA il sindaco diDomenico Masone. “La terra di Padre Pio – dice il primo cittadino – vuole essere la custode del suo messaggio spirituale che si traduce nell’amore per il prossimo, per la solidarietà, la dignità umana nel segno anche dell’insegnamento di Papa Francesco che qui è stato ricordando l’importanza della condivisione, della generosità, dell’altruismo che deve caratterizzare il presente per fondare una società più giusta. Quest’anno infatti – continua Masone – il tema delè dedicato alla salute, al lavoro ...

Leggi la notizia su ildenaro

matteosalvinimi : ?? Dopo gli operai dell’Ilva il governo abusivo lascerà senza lavoro anche migliaia di lavoratori della Conad? - DaitarnTR3 : @GiuseppeConteIT Rocco Casalino, puoi far leggere questo al Pres? La crisi Ilva, ora AM, l'hanno, e la stanno paga… - Notiziedi_it : Ex Ilva di Taranto, arriva il premier Conte: per la vigilia visita ai bambini malati e agli operai -