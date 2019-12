Onu, migranti: Libia non è porto sicuro

"Tra gennaio e novembre, oltre 8.600sono stati intercettati in mare dalla Guardia costiera libica e riportati in, che ovviamente non può essere considerato in nessun modo come unper lo sbarco". E' l'allarme lanciato dell'Alto Commissariato dell'Onu per i diritti Umani (Ohchr). "Isono sottoposti a violazioni e abusi tra cui uccisioni extragiudiziali,detenzion e sparizioni forzate, torture,violenza sessuale e di genere,rapimento per riscatto,da parte di funzionari statali e trafficanti"(Di lunedì 23 dicembre 2019)