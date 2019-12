Omicidio Meredith Kercher | Rudy Guede la notizia gli arriva in carcere Cosa è successo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) A fine settembre il tribunale di Roma aveva deciso di dare la semilibertà a, il cittadino ivoriano condannato come unico responsabile dell’della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 novembre del 2007 a Perugia.era stato condannato con rito abbreviato a 16 anni di. I legali di, che era detenuto a Viterbo, avevano chiesto ai giudici di affidare il loro assistito ai servizi sociali in virtù della sua buona condotta, ma i giudici hanno respinto questa richiesta. In compenso hanno deciso di consentire all’ivoriano di collaborare con il Centro studi criminologici di Viterbo per alcune ore al giorno, rientrando inla sera.Nell’inchiesta sull’di Kercher erano stati coinvolti inizialmente anche la statunitense Amanda Knox e l’italiano Raffaele Sollecito, che però avevano seguito un iter ...

