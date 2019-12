Ho avuto un grave incidente e sono stato in coma Ora sto meglio

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lapo Elkann haund’auto una decina di giorni fa a Tel Aviv, tappa di un viaggio in Israele. E’ricoverato in reparto emergenze in. Ora &e; ritornato in Europa ed &e; in convalescenza. “Ringrazio Dio e i medici”, ha commentato Lapo Elkann.

