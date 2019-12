Sì ai separati per tutelare i figli e la vita | dice monsignor Paglia

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) “Distinguere tra divorzio e separazione”. Così si esprime il presidente della Pontificia Accademia per laVincenzo, in una breve intervista a Il Giornale, all'indomani della pubblicazione di un testo della Pontificia Commissione Biblica, organismo della Congregazione per la Dottrina della Fede, in cui si sottolinea la possibilità di divorzio qualora “il coniuge constata che il rapporto sponsale non è più espressione di amore”. Secondo, “il divorzio comporta la rottura del legame matrimoniale, che viene quindi considerato come non indissolubile” ma nel testo, precisa l'alto prelato, “non è in gioco questo, ma una situazione in cui lafamiliare è divenuta insostenibile, nonostante tutto l'impegno dispiegato per costruire relazioni feconde e rispettose”. In una tale congiuntura vengono minacciati valori importanti, sostiene, “che ...

