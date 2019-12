Un tribunale ha stabilito che l’hacking etico non è reato

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Non tutti gli hacker sono criminali. È quanto emerge da un recente provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Catania, che ha archiviato le accuse a carico di G.- esperto informatico- alla luce delle particolari modalità del suo hackeraggio. Il fatto G. ha da poco scaricato un’app di videochiamate. Sfruttando le sue competenze tecniche, rileva dei problemi di sicurezza in grado di mettere in pericolo la privacy degli utenti. Decide allora di comunicarli all’azienda produttrice che, quasi contestualmente, registra un attacco informatico al proprio sistema. La società nota inoltre come le informazioni possedute dal ragazzo siano fin troppo dettagliate. Passano le settimane ma G. non riceve nessuna risposta. Decide allora di divulgare su internet i problemi di sicurezza rilevati. Come risultato, dopo qualche mese scopre di essere indagato per accesso abusivo a sistema ...

