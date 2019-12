Fabian Ruiz non si ritrova più in questo Napoli | i giornali lo massacrano

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019)è l’uomo in meno didi inizio stagioneè precipitato nell’anonimato, fornendo una prestazione negativa anche ieri sera contro il Parma. Lo spagnolo non riesce più arsi in. Tanta lentezza e nessuna giocata degna di nome. Nel complesso tutta la squadra non riesce a girare, marisulta essere il peggiore. Ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi nazionali Corriere dello Sport – 4,5. Morbido, troppo morbido: nellìapproccio, nella giocata, nelle conclusioni. Secondo tempo da regista: male. L’involuzione continua. Gazzetta dello Sport – 4. Non va proprio. Malissimo da mezzala, poi da mediano nessun guizzo. Tuttosport – 5. Deve affinare il feeling con i compagni di reparto. Col cambio modulo torna a girare. Il Mattino – 4,5. Tiene troppo a lungo il pallone nella parte iniziale ...

