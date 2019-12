Bianca Guaccero | dopo la frecciatina di Giovanni Ciacci sul suo Detto Fatto arriva la

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019)non perde tempo a dire sempre la sua e sceglie di farlo sempre senza troppi peli sulla lingua. La sua ultimarisale a pochi giorni fa, questa volta nei confronti di un suo stesso ex programma:. Non si perde in troppi fronzoli nel raccontare i motivi di questa sua inamovibile posizione, contraddistinto da una schiettezza che, alle volte, fa quasi paura. “Me ne sono andato dalla Rai perchéstava affondando”.si racconta sul sito Di Lei, sena tralasciare il dietro le quinte del suo addio al programma precedentemente condotto da Caterina Balivo e poi passato nelle mani di. “Trovo chesia un programma finito e che non abbia più nulla da dire. Anche se quando un programma va male, mi dispiace per le persone che ci lavorano. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di ...

darveyfeels_ : RT @Caustica_mente: Per #Sanremo2020 due partner a sera per Amadeus quindi 10 donne? Ok: 1. Antonella Clerici 2. Simona Ventura 3. Silvia T… - BlitzQuotidiano : Detto Fatto, scontro tra Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci. Ecco come lei gli ha risposto - DidierGiorgio : RT @Caustica_mente: Per #Sanremo2020 due partner a sera per Amadeus quindi 10 donne? Ok: 1. Antonella Clerici 2. Simona Ventura 3. Silvia T… -