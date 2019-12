Michelle Hunziker su Aurora Ramazzotti | “Non deve perdere tempo | è in gamba”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La conduttrice svizzeraè molto orgogliosa della figlia. Ormai la bellissima 23enne vive e si mantiene da sola.lo ha sottolineato durante un’intervista a “Grazia”. Ha anche raccontato che a breve uscirà il nuovo video musicale “Ciapet“, dove la showgirl sarà ancora una “trap-queen” sempre grazie all’aiuto di J-Ax, ma questa volta con lei ci sarà proprio la figlia.è entrata anche nei dettagli della sua versione più privata, quella di mamma. Che consigli dà a sua figlia? “Le dico che l’indipendenza economica ti rende libera di amare chi vuoi. Ancora oggi è fondamentale. Solo amando in modo sincero puoi avere la certezza che nella vita qualcuno c’è e ci sarà, ti aiuterà e ti starà sempre accanto”.ha poi continuato dicendo quali sono gli errori che la figlia ...

