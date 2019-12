Gossip Barbara d’Urso | svelata l’identità del suo corteggiatore

lanostratv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Filippo Nardi viene allo scoperto: “Sono io ildid’Urso!” Oggi Filippo Nardi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. E in questa occasione il giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ben sapendo la sua amicizia cond’Urso, ha voluto fargli presente una cosa che ha detto nell’intervista rilasciata settimana scorsa a Diva e Donna: “d’Urso, in quella occasione, ha parlato di un suobello, famoso e più giovane con cui non è mai nata una storia perchè voleva andare a convivere…” E a quel punto il noto opinionista di Pomeriggio 5 ha gettato la maschera, asserendo senza indugio alcuno: “Quell’uomo sono io! Anche se una donna comeavrà tantissimi giovani pretendenti che cercano di ...

