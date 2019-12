Nutella Biscuits fatti in casa | la ricetta

Nutella Biscuits - Baiocchi - Biscocrema : qual è il più buono? : Il biscotto con più spin-off della storia italiana è pronto a sfidare nuovamente la regina delle creme spalmabili. La notizia dell'imminente arrivo nei supermercati dei Biscocrema Pan di Stelle, previsto per il prossimo gennaio, ha segnato un nuovo capitolo di quella che è probabilmente la faida alimentare più avvincente del decennio: quella tra Barilla e Ferrero, che nel corso degli ultimi mesi si sono letteralmente ...

Nutella Biscuits introvabili? Clamoroso a Napoli - si muovono i bagarini : ecco a quanto li vendono : I Nutella Biscuits sono introvabili. Data l'enorme richiesta, non prevista dall'azienda, sugli scaffali dei supermercati il nuovo prodotto targato Ferrero è un miraggio, tanto da indurre alcuni fortunati consumatori ad acquistarne in quantità per poi rivenderli a prezzi maggiorati sulle piattaforme

Vi sarete accorti di questi Nutella Biscuits? : I nuovi biscotti di Ferrero stanno avendo un gran successo: sono in vendita da meno di un mese, ma arrivano da molto lontano

