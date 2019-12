L’Italia a Londra è stata esclusa da un incontro sulla Libia

it.insideover

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Nel vertice Nato in corso in queste ore a, uno sguardo è stato dato ovviamente anche alla crisi libica. Impossibile non parlare diquando, attorno ad uno stesso tavolo, sono seduti alcuni dei leader più importanti impegnati politicamente nel paese nordafricano.Per questo motivo, a margine del primo giorno di vertice dell’alleanza atlantica, è stato organizzato un minivolto a lanciare un comune documento politico proprio. Ma il vero segnale di natura politica non è arrivato dal documento in sé, quanto invece da un’esclusione eccellente che ha fatto molto rumore: quella cioè dell’Italia. Vertice a quattro senza l’Italia Siria esono alcuni degli argomenti più importanti in esame nel summit Nato in corso nella capitale del Regno Unito. Per questo, a margine del primo giorno del vertice, èorganizzata una riunione che ha ...

Agenzia_Italia : = L'attentatore ucciso sul #LondonBridge era un ex detenuto con braccialetto elettronico = - Guglielmo_61 : @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @borghi_claudio Lo sapevate? LIBIA, L'ITALIA ESCLUSA DAL SUMMIT SUL PAESE NORDAFRI… - argentofisico : LIBIA, L'ITALIA ESCLUSA DAL SUMMIT SUL PAESE NORDAFRICANO A LONDRA: CONTE ORMAI NON CONTA UNA CEPPA -