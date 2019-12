L' Isis attacca una chiesa | almeno 14 morti | anche numerosi bambini

ilmattino

(Di domenica 1 dicembre 2019)14 persone sono morte e altre sono rimaste ferite nell'attacco a unaprotestante in Burkina Faso, durante una funzione religiosa. Tra le vittime vi sarebberodiversi...

