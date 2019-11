Leone al pronto soccorso - Chiara Ferragni e Fedez raccontano l’incidente domestico : Pomeriggio movimentato per Fedez e Chiara Ferragni. La coppia si è trovata a gestire una piccola emergenza legata al figlio Leone che è stato portato al pronto soccorso. A spiegare l’accaduto è stata l’influencer nelle story di Instagram scusandosi per non aver mantenuto la promessa di un Q&A (una sorta di botta e risposta) sui social inerente il suo documentario che dal 29 novembre arriva su Amazon Prime Video. LEGGI ANCHE: ...

Chiara Ferragni - Leone al pronto soccorso : “Un taglio sulla fronte - ma sta bene” : Momenti di paura per Chiara Ferragni e Fedez che sono dovuti correre al pronto soccorso dopo che il piccolo Leone si era fatto male, provocandosi un profondo taglio sulla fronte. A raccontarlo è stata proprio l’influencer che, insieme al marito, ha vissuto attimi di preoccupazione. L’incidente è avvenuto nell’appartamento di Milano in cui vive la famiglia. Leone stava correndo per casa quando è andato a sbattere con la fronte ...

L'oroscopo del giorno 28 novembre : Leone affettuoso - Pesci rispettoso : L'oroscopo di giovedì studia l'entrata di Venere nel cielo del Capricorno. I sentimenti diventano più seriosi ma anche molto concreti nelle previsioni astrali segno per segno. Anche la Vergine, Toro, Scorpione e Pesci vivranno l'amore in modo più cauto, ma non per questo profondo. Avranno bisogno di molta stabilità anche in campo lavorativo, dove brilleranno per efficienza e utilizzeranno al meglio le proprie spiccate capacità organizzative. Di ...

Mafia : domani commissione antimafia in visita a CorLeone : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Una delegazione della commissione nazionale AntiMafia e il suo presidente Nicola Morra saranno domani a Corleone. Alle 14.30 si recheranno in via Cesare Terranova, ex via Scorsone, la strada in cui viveva Salvatore Riina e dove attualmente abita la moglie Ninetta Bagar

Milano. Con la mostra Tosca parte la Christmas Shopping Experience di MonteNapoLeone District : Passare qualche giorno a Milano per dedicarsi agli acquisti dei regali di Natale è diventata ormai una consuetudine. Grazie a

L'oroscopo di giovedì 28 novembre : audaci conquiste per Gemelli - Leone vivace : Durante la giornata di giovedì 28 novembre, Saturno positivo nel segno dell'Acquario conferirà ai nativi del segno la possibilità di ricevere buoni risultati sul posto di lavoro, mentre Gemelli avrà una grande carica erotica, conferitagli dal pianeta Urano. Mercurio in trigono nel segno dello Scorpione, renderà i nativi del segno particolarmente generosi nei confronti della loro dolce metà, mentre Toro sentirà il bisogno dei propri affetti ...

Cassa depositi e prestiti - infornata di nomine nelle partecipate : il Pd fa la parte del Leone - al M5s solo le briciole. A Invitalia resta Arcuri : infornata di nomine alla Cassa depositi e prestiti. Con il Pd che la fa da padrone, il Movimento 5 Stelle che prende solo le briciole e il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, che decide di rinnovare il numero uno di Invitalia, Domenico Arcuri, da dodici anni alla guida controllata del Tesoro che spartisce contributi pubblici nel Mezzogiorno. Nonostante lo scontro con Luigi Di Maio, Conte è riuscito a spuntarla su Arcuri assicurandosi ...

Predizioni astrali - classifica 29 novembre : Leone creativo - Bilancia taciturno : Venerdì 29 novembre 2019 troviamo Luna, Venere, Plutone e Saturno sui gradi del Capricorno, mentre Giove ed il Sole stazioneranno nel Sagittario. Marte permarrà in Scorpione come Urano che continuerà la sosta nel segno del Toro. Il Nodo Lunare proseguirà il moto nel Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno concilianti per Acquario e Bilancia. Sul podio 1° posto Leone: ...

Oroscopo del 28 novembre : il Leone migliora la propria sfera economica - stanca la Bilancia : La nuova settimana scorre veloce, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, giovedì 28 novembre. Le ultime giornate del mese consentono al Leone di recuperare, soprattutto per quanto riguarda le questioni di tipo pratico ed economico, tuttavia sarà bene non fare passi affrettati. Al contrario sarà una giornata faticosa per la Bilancia, ...

Un posto al sole anticipazioni al 6 dicembre : Leone prova a corrompere Diego : Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano clamorosi colpi di scena che terranno col fiato sospeso i telespettatori che da anni seguono le vicende di Palazzo Palladini. Nelle prossime puntate in onda dal 2 al 6 dicembre 2019 su Rai3, Aldo Leone cercherà di corrompere Diego Giordano per evitare che Jacopo venga arrestato. Otello Testa avrà un duro sfogo contro Renato Poggi, mentre Clara, l'ex domestica di Alberto, sarà disperata per quello ...

Antimafia : Commissione nazionale in missione a Palermo e CorLeone : Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Due giorni di missione in Sicilia per il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra e l'intera Commissione che oggi e domani saranno a Palermo in missione per svolgere un ciclo di audizioni. Oggi saranno auditi il Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, congiu