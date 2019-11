5 modi per approfittare al massimo del Black Friday

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Secondo le stime del Codacons, quest’anno un regalo di Natale su tre verrà acquistato durante il. Il cosiddetto “venerdì nero”, infatti, non è amato solo dagli appassionati di shopping, ma è un appuntamento attesissimo anche da molti italiani che vogliono pianificare in modo consapevole le spese e avvantaggiarsi in vista del Natale. Quest’anno cadrà il 29 novembre e oltre a tornare utile per recuperare i regali da mettere sotto l’albero, per molti sarà l’occasione per rinnovare l’armadio, la casa o per regalarsi qualche momento di relax o di benessere. Gli esperti si attendono per quest’anno un giro d’affari pari a 2 miliardi di euro (con una crescita del 20% rispetto allo scorso anno) e rivelano che a farla da padrone saranno ancora una volta gli acquisti on line (con ...

_Techetechete : Ci sarebbero mille modi per ricordare #AntonelloFalqui: mille programmi, mille balletti, mille sigle. Ne scegliamo… - enricoruggeri : Grazie Pierfrancesco. Spesso (ma non sempre) abbiamo idee diverse, ma i nostri incontri dimostrano che ci sono molt… - matteofaggiani : RT @durezzadelviver: L'episodio diede origine alla pagliacciata dei famosi-con-la-mano-sulla-bocca, Saviano e compagnia, per intenderci. Ec… -