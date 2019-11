LIVE Coppa Davis 2019 | Semifinali in DIRETTA | Shapovalov-Khachanov 6-4 | 4-6 Russia

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Doppio fallo di, partita ora in parità che verrà decisa dal terzo set. 15-40 Rovescio in diagonale chirurgico di, due set point. 15-30 Brutto errore con il rovescio dia due punti dal set. 15-15 Scappa via il rovescio al russo. 0-15 Splendida difesa diche costringe il rivale ad un colpo bassissimo che non passa. 5-4 Servizio e dritto del russo,servirà per restare nel set. 40-30 Bella risposta bassa diche non consente adi ribattere. 40-15 Scappa via il dritto a. 30-15forza il dritto e lo manda in rete. 30-0 Altra prima imprendibile, si sta giocando poco. 15-0 Servizio vincente di. 4-4tiene il servizio a zero. 4-3mantiene il turno di battuta senza problemi. 3-3 Si salva grazie alle prime di ...

