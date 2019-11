Capelli ramati scuri | il trend «Raspberry Bourbon» come Anna di Frozen

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 22 novembre 2019): ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: ilspicy per l'inverno: il...

SirFrancis81 : @Morbilla_ Qualche cicatrice sì, capelli ramati rosso ok...soltanto che vengo dalla spumeggiante emilia romagna, pi… - phlaweea : @woonhie Se può aiutarti il mio colore naturale di capelli è castano con riflessi ramati(?) E faccio la tinta nero-blu che viene benissimo -