Destiny 2 | The Collection rimane un' esclusiva Stadia | nonostante la classificazione per

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 21 novembre 2019) Bungie ha rivelato che,ci sia una valutazione di2: Theper PC e console, l'edizione completa non arriverà su PC, PS4 e Xbox One.2: Theè una versione del gioco inpere Google la inserisce come parte dell'abbonamentoPro.Questa settimana sono comparse valutazioni PEGI per PC, PS4 e Xbox One. Laè essenzialmente un'edizione completa di2, con contenuti e componenti aggiuntivi come Forsaken, Shadowkeep e il pass stagionale corrente.Leggi altro...

GamingToday4 : Destiny 2: The Collection è valutato per PC e console, ma Bungie afferma che è l'esclusiva Stadia per ora - ziopasquy : @FrancescaCphoto @piricoddi Io The metal dalla colonna sonora di Pick of destiny. Ps: film consigliatissimo con cameo lussureggianti. -