Le Iene scherzo a Alessandro Sallusti | la compagna preda di un santone video

Lo scherzo delle Iene : Clemente Russo sotto choc - la figlia è un genio : I diabolici scherzi de Le Iene hanno colpito un ex campione del mondo di pesi massimi, Clemente Russo, rimasto vittima di uno dei tranelli degli inviati in giacca e cravatta aiutati dalla moglie, Laura Maddaloni, e dalla figlia Rosy. La piccola, che ha interpretato perfettamente il ruolo di bimba prodigio, è riuscita a prendere in giro il padre rimasto scioccato dal radicale cambiamento della figlia che, dopo essersi sottoposta ad una cura ...

Le Iene - il brutale scherzo a Giovanni Muciaccia : "Mani bloccate nella calce" - finisce malissimo : Giovanni Muciaccia nel mirino de Le Iene. Il conduttore divenuto celebre per il programma Art Attack è stato oggetto di un pericoloso scherzo. Complice la moglie nonché manager Chiara, Giovanni è stato invitato a fare un calco in gesso delle sue mani per beneficenza. Fin qui nulla di strano se non f

Paola Di Benedetto accusata di furto scoppia in lacrime : lo scherzo de ‘Le Iene’ : Passare per ladra proprio non è andato giù alla showgirl, furiosa e poi commossa fino alle lacrime per la messinscena...

Le Iene fanno uno scherzo a Juliana Moreira ma la reazione della donna è molto criticata dal web : Le Iene hanno colpito ancora, dopo i vari scherzi già mandati in onda a vari vip questa volta è stato il turno di Juliana Moreira che , poiché è risaputo essere molto gelosa del marito Paolo Stoppa, giornalista animalista del tg satirico “Striscia la notizia” è stata vittima di una donna che ha fatto delle avances al marito in sua presenza. La reazione di Juliana è stata molto fisica, pazza di gelosia ha preso a male parole la donna e ha ...

