Domenica di fuoco per i Huawei P20 con beta EMUI 10 in distribuzione

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 17 novembre 2019) Ottime notizie in questadi metà novembre per i possessori di unP20 o P20 Pro: la10 comincia ad essere distribuita per tutti i tester pubblici che hanno fornito la loro adesione allo specifico programma. Scendiamo nel dettaglio dei pacchetti software ora in: per il P20 Pro, ecco che l'update in questione è siglato con build CLT-L29 10.0.0.138 (C432E3R1P3log). Per ilP2o standard, la release è invece quella contrassegnata come EML-L29 10.0.0.138 (C432E3R1P3log). Bisognerà fare parecchio spazio ai due update ora in? Decisamente si: l'aggiornamento per i P20 Pro pesa 4.43 GB, quello per il P20 standard solo poco di meno ossia 4.37 GB. Anche nel caso di mancata ricezione, ancora, della notifica dell'update su uno dei due telefoni interessati, gli utenti potranno controllare la disponibilità o meno del pacchetto...

