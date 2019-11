Elezioni Umbria - le tre Sfumature della foto di Narni : Narni - La foto grafia iniziale dice tutto. State attenti all’orologio. A Narni , Roberto Speranza, ministro della Salute e leader di LeU, si presenta per primo. Sono le 10 e 30. Forse Speranza è il più voglioso di farsi immortalare con il trio delle meraviglie - Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - nel nuovo ritratto del campo progressista in salsa giallorossa. Eccolo allora in via Garibaldi, a Narni , Speranza, ...

Dal nuovo Nutella Brown al chocolate toffee : le Sfumature autunnali per capelli castani : Le sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali per capelli castaniLe sfumature ideali ...