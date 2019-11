The Irishman - recensione

Fonte : eurogamer

(Di martedì 12 novembre 2019) Diventano vecchi anche i gangster, i malavitosi italo-americani che ci ha raccontato Martin Scorsese in una carriera lunga quasi cinquant'anni. Gente allegra, strafottente, ambiziosa, incosciente, appagata, scontenta, cinica, deviata, con tutte le varie tipologie che si trovano nel resto dell'umanità. Se non hanno la fortuna di finire ammazzati prima, diventano vecchi e magari finiscono in galera o si ammalano. Restano soli e si aprono le porte dei ricoveri per anziani, dove nessuno sa chi erano e a nessuno importa. E così non restano che Dio e una luce nel corridoio deserto.Conosciamo l'irlandese Frank Sheeran vecchio e malato, nella confortevole casa di cura in cui è ricoverato, che ricorda, raccontando a un invisibile interlocutore. Ricorda un viaggio in cui stava portando in macchina da Philadelphia a Detroit Russell Bufalino, il suo amico fraterno, anzi quasi figura paterna, ...

