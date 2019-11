Clima teso a Napoli | i giocatori si stringono in un abbraccio prima della sfida col

Fonte : sportfair

(Di sabato 9 novembre 2019) Idelsiin undel fischio d’iniziocol Genoa: la reazione dei tifosi del San Paolo è di disappunto La situazione in casasembra non piacere ai tifosi celesti. Dopo il silenzio stampa annunciato dal club e l’annullamento del ritiro ‘forzato’, con le responsabilità decisionali affidate ad Ancelotti, isono tornati in campo questa sera per l’anticipo12ª giornata di Serie A contro il Genoa.del fischio d’inizio, i calciatori delsi sono avvicinati alla panchina per stringersi in un caloroso, ma i tifosi del San Paolo sembrano non aver apprezzato, facendo partire un’ondata di fischi dalle curve. Solo dalle tribune è arrivato qualche applauso.L'articolo: isiin uncol Genoa, ...

calciomercatoit : ?? #NapoliGenoa - Clima piuttosto teso fuori dal #SanPaolo - BarbieXanax : Mentre il cinema tenta di rimanere in buonissimi rapporti con il governo cinese per fare i dollaroni al box office… - LaJambeNoir7 : @Luisa40162388 E il clima è teso, lo denota il fatto che domani contro la JUVENTUS ci vai senza Kessie per scelta t… -