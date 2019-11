L'oroscopo di domani 8 novembre e classifica : ammiratore segreto per Leone - Toro pentito : L'oroscopo di domani, venerdì 8 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Si avvicina il plenilunio, per questo motivo ci si può sentire confusi e pensierosi. Alcuni segni si ritroveranno in piena fase evolutiva. Qualcuno dovrà combattere con delle insidie, altri faranno incontri di un certo spessore e altri ancora si destreggeranno tra lavoro e faccende domestiche. Anche le faccende di cuore avranno una loro importanza. ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 7 novembre : Leone magnetico - Pesci comprensivo : Configurazioni planetarie di tutto rispetto animano i cieli astrologici nelL'oroscopo dell'amore di coppia e garantiscono sentimenti. Se qualche tensione potrebbe inclinare il rapporto amoroso, Venere, Sole, Mercurio e Giove vegliano sugli affetti garantendo momenti romantici al Sagittario, Scorpione, Bilancia e Capricorno. Le previsioni astrali di giovedì esortano a manifestare apertamente i sentimenti, diradando alcune nuvole passeggere che ...

L'oroscopo di domani 7 novembre : Leone magnanimo - Scorpione battagliero : Una nuova voglia di conquista e di concretizzare i sogni viene elargita da alcune configurazioni planetarie fortunate per l'attuazione dei progetti sentimentali e lavorativi. Venere veglia benefica dal Sagittario e anche Mercurio dà il meglio di sé, aprendo la mente dello Scorpione, dei Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno alla sfera dell'io. Di seguito le previsioni astrali fortunate. Sensazioni romantiche e fortunate nelL'oroscopo di giovedì 7 ...

Previsioni astrologiche 8 novembre : amore 'top' per Sagittario e Leone : Venerdì 8 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Ariete, mentre Mercurio e il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno, così come Urano in Toro e Giove resteranno sui gradi del Sagittario. Marte continuerà a sostare in Bilancia, nel frattempo Nettuno sarà in Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà nel segno del Cancro....Continua a leggere

Oroscopo 7 novembre : Leone agitato al lavoro - emozioni per l'Ariete : Giro di boa della prima settimana di novembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo di giovedì 7 novembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro superare la fase di nervosismo grazie alla Luna favorevole. Per i Pesci progetti lavorativi che proseguono in modo positivo. Ariete: in amore la Luna sta per entrare il vostro segno zodiacale, per questo tra domani e sabato arriveranno momenti ...

L'oroscopo del 6 novembre : Venere protegge lo Scorpione e il Leone : La prima settimana del mese ha ormai preso il via, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre. Sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione e il Leone, che potranno fare affidamento sulla protezione di Venere e dedicarsi con serenità ai sentimenti. Al contrario i Gemelli vivranno una giornata leggermente sottotono, ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre : incontri per Leone - recupero per Scorpione : L'Oroscopo della settimana dall'11 all'17 novembre annuncia rallentamenti per il Cancro, mentre la Bilancia potrà dedicarsi agli impegni lavorativi. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi sta vivendo una relazione con una persona già impegnata dovrà chiarire alcune situazioni dubbie. Chi ha un progetto importante da portare avanti potrà risentire di un po' di nervosismo. Vi farebbe bene ...

L'oroscopo di domani 6 novembre - primi sei segni : Toro e Cancro top - Leone flop : L'oroscopo di domani mercoledì 6 novembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giorno in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle a metà percorso settimanale? Dunque, curiosità e interesse tutto in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, partiamo a spron battuto iniziando ad analizzare il terzo giorno della corrente settimana messa a confronto con l'amore e il lavoro. Allora, in merito alla ...

Oroscopo del weekend - dall'8 al 10 novembre : meritato riposo per il Leone : novembre ha finalmente ingranato la marcia portando gli astri ad influenzare i segni zodiacali con posizioni nettamente differenti rispetto a quelle assunte nel mese di ottobre. L'Oroscopo del secondo weekend di questo mese, ovvero quello che comprende le giornate da venerdì 8 a domenica 10 novembre, prevede momenti di relax e riposo per il segno del Leone mentre sembra esserci una continua ricerca di libertà da parte del Toro anche per coloro ...

Previsioni astrologiche - classifica 6 novembre : flirt per il Leone - Sagittario mondano : Mercoledì 6 novembre 2019 troviamo Nettuno e la Luna nell'orbita dei Pesci, mentre Marte stazionerà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole saranno sui gradi dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove sarà in Sagittario, nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro ed il Nodo Luna proseguirà nel segno del Cancro. Favorevoli le Previsioni zodiacali per Leone e Sagittario, ma meno rosee per Acquario e ...

Oroscopo dell'amore Novembre - previsioni per coppie e single : Leone - mese risolutivo : Con l'undicesimo mese dell’anno che ha appena avuto inizio, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per quanto riguarda l’amore. Sarà un Novembre positivo per il Leone che, finalmente, potrà risolvere le divergenze dei mesi precedenti e ristabilire l'equilibrio all'interno della coppia. Anche i Gemelli vivranno un mese interessante, soprattutto se sono alla ricerca di nuove conoscenze. Ecco ...