Salerno | una mareggiata trasforma il porto in un tappeto di plastica

Salerno - 33enne ucciso a coltellate dopo una lite al bar : l'assassino si costituisce poco dopo : Prima la lite in un bar, per motivi legati a vecchi dissidi personali, poi la coltellata fatale. Così è morto, la scorsa notte, un 33enne a Capaccio Paestum (Salerno). l'assassino,...

Salerno - rubano una statua sulla tomba di una ragazza : la denuncia della madre : A compiere il furto, secondo gli inquirenti, sarebbero stati gli abituali ladri di “metallo”. Questi malviventi sono soliti trafugare materiale in rame e bronzo per rivenderlo nel mercato clandestino. sulla tomba in marmo sono rimaste solo le dita di un piede della statua di bronzo rubata nel cimitero di Eboli, in provincia di Salerno. Un furto sacrilego denunciato alle forze dell’ordine dalla madre di una giovane ragazza deceduta qualche tempo ...

Storie italiane - Eleonora Daniele sconcertata da Nini Salerno : "Mi auguro sia solo una battuta - perché io..." : Momenti di imbarazzo a Storie italiane. Ospiti di Eleonora Daniele sono Nini Salerno, in studio, e l'amico Jerry Calà in collegamento. Metà dei mitici Gatti di vicolo Miracoli. Quando la Daniele mostra in video alcune immagini d'epoca risalenti agli anni Settanta, Salerno ha gli occhi lucidi e ammet

Salerno - abusi sessuali su una minorenne : indagata un’intera famiglia : La Procura di Salerno ha chiuso le indagini: un’intera famiglia rischia di andare a processo per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti di una minorenne di cinque anni. Ad essere indagati sono il padre e la madre della piccola, il fratellastro e la moglie. I quattro erano stati arrestati il gennaio scorso a seguito di un’indagine iniziata qualche anno fa.\\Il padre della piccola, 62enne, fu trasferito in carcere, mentre le ...

Casting per una serie TV da girare a Varese e per alcuni spettacoli a Salerno : Attualmente sono aperti dei Casting per la ricerca di figure varie di una serie televisiva da girarsi prossimamente a Varese. Sono inoltre aperte tuttora le selezioni di attori, cantanti, ballerini e performers per alcuni spettacoli, in stile educational show, da mettere poi in scena nei prossimi mesi a Salerno Una serie Tv Per realizzare i nuovi episodi della sitcom dal titolo Casa Meme2, serie televisiva trasmessa dal canale 74 di ...

Salerno - neonato trovato morto in una valigia : Il suo corpicino esanime era nascosto vicino a un armadio: il cadavere di un neonato è stato ritrovato, all’alba di oggi, all’interno di un’abitazione di Vallo della Lucania (Salerno). Durante il sopralluogo dei carabinieri il neonato è stato rinvenuto in una valigia. Il piccolo era stato partorito da una donna moldava, che lo avrebbe partorito in casa: dopo aver tagliato il cordone ombelicale, avrebbe abbandonato il bambino in ...

Salerno - prostituta minaccia il cliente con una siringa e lo deruba : Ignazio Riccio Per le forze dell’ordine non è stato facile individuare la ladra, poiché recentemente ha subito un intervento chirurgico per diventare donna e ha cambiato nome È molto nota nell’ambiente della prostituzione, in particolare è conosciuta perché in passato è stata elemento di spicco dei transessuali che operano, di notte, alle spalle dello stadio Arechi di Salerno. La prostituta 50enne è stata arrestata dai poliziotti ...

Salerno - la strada dedicata a un eroe dei carabinieri è diventata una discarica : La via intitolata al tenente Marco Pittoni, a Castel San Giorgio, da zona residenziale si è trasformata in pattumiera, senza alcun controllo. Sacrificò la propria vita per sventare una rapina all’ufficio postale di Pagani, in provincia di Salerno e per questo gli fu dedicata una strada cittadina. La via intitolata al tenente dei carabinieri Marco Pittoni, a Castel San Giorgio, è oggi una discarica a cielo aperto. Da zona residenziale si è ...

Salerno - abusa di una studentessa minorenne : arrestato insegnante 57enne : Ad eseguire l’arresto sono stati gli agenti di polizia del commissariato di Nocera Inferiore, nel Salernitano. Un insegnante di Cava dei Tirreni è finito in manette ed ora è ai domiciliari con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di una minorenne. L’uomo avrebbe approfittato di una sua studentessa di 14 anni, conosciuta durante lo svolgimento dell’ultimo anno scolastico. Le forze dell’ordine seguivano il docente, sospettato di abusare della ...

Salerno - domani disinnesco di una bomba a Battipaglia : evacuazione per 36mila persone : Il piano di evacuazione scatterà domani mattina alle 5 e riguarderà il 77% della popolazione residente nel comune di Battipaglia (Salerno). Ben 36.177 persone (19.995 famiglie) dovranno lasciare la propria abitazione per consentire il disinnesco di un ordigno bellico da 250 libbre (115 chilogrammi) risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto in un terreno di via Villani in località Spineta. Imponente il piano di protezione civile allestito ...