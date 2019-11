Gazzetta | Mario Rui da dimenticare

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Poche note positive che emergono da questo Roma-Napoli. Grande delusione per la prestazione diRui secondo ladello Sport FlopRui Il suo pomeriggio è tutto da. L’esterno portoghese era al rientro dopo un mese di assenza per un problema muscolare ed è apparso in ritardo di condizione. Dalle sue parti Zaniolo ha avuto campo libero, ha affondato ogni qualvolta è ripartito. Il problema della fascia sinistra rimane ed è uno degli handicap di questo Napoli. Positiva invece la prestazione offerta dall’estremo difensore del Napoli che salva la squadra sul primo rigore Top Meret Tre prodezze oltre al rigore parato a Kolarov. È il giocatore più in forma a disposizione di Carlo Ancelotti. È grazie alle sue parate se il passivo non è stato mortificante. Strepitosa quella in due tempi in occasione del primo rigore. Sul secondo, ha toccato il pallone ma non è ...

