BlizzCon 2019 | le scuse di Blizzard non hanno zittito i contestatori della questione

BlizzCon 2019 : il CEO di Blizzard si scusa per le controversie legate a Blitzchung e Hong Kong : Il BlizzCon 2019 di ieri non è stato solo il trampolino di lancio per i tanto attesi annunci di Diablo 4 e Overwatch 2, ma anche un'occasione per Blizzard per rivolgere un messaggio a tutti i giocatori e in qualche modo porre rimedio agli errori commessi con il caso Blitzchung di alcune settimane fa."Blizzard aveva l'opportunità di unire il mondo con gli esport di Hearthstone un mese fa, e non ci siamo riusciti. Abbiamo preso decisioni troppo in ...

Diablo 4 protagonista alla BlizzCon 2019 - i dettagli : L'annuncio di Diablo 4 era ormai nell'aria da un bel po' di tempo, e chiaramente Blizzard non poteva non sfruttare momento migliore per rivelare al mondo la sua nuova creatura se non quello della sua personalissima conferenza. La Blizzcon 2019 è nel pieno del suo svolgimento in quel di Anaheim, in California, e milioni sono i giocatori connessi da tutto il mondo che non hanno alcuna voglia di perdersi tutte le novità annunciate dal colosso in ...

Overwatch 2 annunciato alla BlizzCon 2019 tra trailer - gameplay - l'eroe Sojourn - PvP - PvE e molto altro : Il mondo ha ancora bisogno di eroi verrebbe da dire e Blizzard lo sa bene. alla BlizzCon 2019 c'è infatti stato spazio per la conferma di un rumor che in forme diverse circolava da orma diversi mesi: Overwatch 2 è realtà.In attesa di raccogliere esattamente ogni informazione sul progetto ci troviamo di fronte a un titolo che sarà legato a doppio filo al primo capitolo con elementi cosmetici e progresso ottenuti che potranno essere trasposti nel ...

La BlizzCon 2019 come l'ancora di salvezza per il disastroso 2019 di Blizzard? : E se Blizzard sfruttasse la BlizzCon 2019 per ribaltare completamente la difficile situazione che sta vivendo e risollevare del tutto un'immagine che negli ultimi 12 mesi è decisamente in difficoltà? Questa è l'idea tutt'altro che campata per aria del collega e noto insider Jason Schreier.Schreier ha presentato la BlizzCon 2019 raccogliendo rumor, analisi e dichiarazioni di insider e dipendenti di Blizzard per sottolineare come la compagnia ...

Focus su BlizzCon 2019 : date e orari degli eventi - anche in streaming : Il BlizzCon 2019 è sempre più vicino. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, ricordiamo che si tratta di uno degli eventi videoludici più attesi dell'anno dagli appassionati dell'universo in pixel e poligoni. Ed in particolare da quelli che si professano cultori delle produzioni di Blizzard Entertainment, casa di sviluppo con sede ad Irvine che negli anni ci ha regalato piccoli e grandi capolavori come la saga di Diablo, quelle di StarCraft ...

Diablo 4 e Overwatch 2 all'orizzonte? Il programma della BlizzCon 2019 suggerisce possibili importanti annunci : Dando uno sguardo agli orari dell'imminente BlizzCon, sembra che siano in arrivo alcuni annunci piuttosto importanti.Il programma della BlizzCon della prossima settimana presenta i "soliti noti". Aggiornamenti su Warcraft, su Overwatch e gli esports sono tutte cose che ci aspettiamo all'evento. Ma il Mythic Stage sembra piuttosto vuoto, con 4 slot che presentano la dicitura "coming soon" (via VGC).Non c'è alcuna garanzia che ognuno di questi ...