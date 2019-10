Matteo Salvini ora inventa “Conte alla rovescia”

Matteo Renzi e Matteo Salvini - patto segreto : obiettivo - evitare Romano Prodi al Quirinale : Matteo Renzi avrebbe cambiato idea. Ora l'idea di un ritorno alle urne in tempi brevi gli andrebbe benissimo. In primis per la crisi che si sta vivendo all'interno dell'esecutivo giallorosso e che andrà a rafforzare il consenso del centrodestra. Ma la seconda motivazione è che se su va a votare dopo

Sergio Mattarella - la svolta verso Matteo Salvini : niente più referendum solo elezioni : L'ipotesi che il governo cada è talmente reale che lo stesso Sergio Mattarella mette le mani avanti: "Formule politiche ulteriori non sono ammesse". D'altronde la sconfitta in Umbria, nonostante Giuseppe Conte le tenti tutte per minimizzare, è stato lo specchio di un'Italia stanca della sinistra. E

Roberto Maroni : "Tratto con Boccia sull'Autonomia - ma a Matteo Salvini non lo ho ancora detto" : L' ex leader della Lega Roberto Maroni lavorerà nella commissione di esperti per l'autonomia assieme al ministro Francesco Boccia. Lo rivela in una intervista a Repubblica, pubblicata il 30 ottobre. "Lo conosco da tempo, quando diventò ministro lo chiamai per congratularmi e lui mi disse che l'auton

Caso Ocean Viking - Matteo Salvini : “Per le navi delle ONG ricomincia la pacchia” : Dopo la decisione del Viminale di offrire un porto sicuro alla nave Ocean Viking è cresciuta la tensione politica in merito alla gestione dell'immigrazione. In particolare Matteo Salvini ha accusato il governo di perseguire un approccio troppo morbido con le navi umanitarie e ha fatto sapere che i sindaci leghisti diranno no ad un eventuale arrivo di migranti. Gran parte delle persone sbarcate saranno ricollocate tra Francia a Germania.Continua ...

Chef Rubio - l'ultimo insulto : "Perché Matteo Salvini è un infame e sa di esserlo" : Sul Corriere della Sera di mercoledì 30 ottobre, Pierluigi Battista verga un commento su Matteo Salvini in cui, senza pregiudizi, spiega le ragioni del successo del leader della Lega. "Piazze, selfie e strette di mano: Salvini ci mette il fisico". Questo il titolo del pezzo: insomma, come è arci-not

Cartabianca - Matteo Salvini sfida Giuseppe Conte : "Vieni con me in tv da Bianca Berlinguer" : Dopo aver sfidato Matteo Renzi nel salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta, Matteo Salvini, ospite di Bianca Berlinguer nell'ultima puntata di CartaBianca, su Rai tre, sfida il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Propongo al premier Conte un confronto qui a CartaBianca sul tema delle risorse al

Matteo Salvini : “L’unico collante di questo non-governo è la paura di andare al voto” : "Conte, Di Maio, Renzi sono tutti corresponsabili e si scaricano le colpe a vicenda. Gli italiani ormai hanno capito che lo fanno solo per non andare a casa e per non perdere la poltrona": così Matteo Salvini torna ad attaccare il governo giallorosso in diretta su Rai3. Il leader della Lega parla anche del risultato in Umbria, della manovra economica e della questione immigrazione.Continua a leggere

Matteo Salvini - l'ordine ai leghisti : "Porte aperte ai grillini" - venti transfughi per la crisi di governo : L'obiettivo per la Lega è sempre e solo quello: andare alle elezioni. E così Matteo Salvini dà ordine ai suoi: "Apriamo le porte e offriamo posti alla Lega, altrimenti i grillini, nelle condizioni che sono, saranno sempre pronti a sostenere qualsiasi governo". Il fine del leader leghista è quello di

Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini : "Pensi più al centrodestra. Se perde voti - li prendo io" : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in una intervista rilasciata al Messaggero il 29 ottobre rimarca l'ottimo risultato del suo partito alle regionali in Umbria e avverte Matteo Salvini, chiedendogli di pensare di più alla coalizione di centrodestra. "Il leader della Lega in passato si è pr

Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show : "Matteo Salvini? Mi ha lasciato con il cerino in mano" : "Con Matteo Salvini non è una questione personale, ma mi ha lasciato con il cerino in mano". Così Luigi Di Maio alla prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, che torna in onda stasera, martedì 29 ottobre, su Canale 5. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si sente ancora una 'fidanzata

Luigi Di Maio : “Niente di personale contro Matteo Salvini - ma non torneremo mai con la Lega” : "Mi fido delle persone fino a prova contraria, e quando arriva la prova contraria può finire qui. Siamo stati al governo insieme per 14 mesi, ci siamo sempre dette si va avanti 5 anni. Poi l'8 agosto vieni a sapere per vie traverse che ha cambiato idea. Quando è successa quella cosa avevamo il rischio dell'aumento dell'Iva, dell'esercizio provvisorio. Quello che mi ha fatto male è che fino al giorno prima dice una cosa e poi ti lascia con il ...

Matteo Salvini inchioda Renzi & Co : "Gli italiani non hanno tempo per le loro beghe. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, in una intervista a Rtl 102.5, attacca il governo giallo-rosso alla luce del risultato delle elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra ha trionfato. "Quando Matteo Renzi dice che non vuole alleanza con Pd e M5s e l'ha fatta nascere lui, quando Nicola Zingaretti e Giuseppe Con

Matteo Salvini a Porta a porta : "Sergio Mattarella voleva governo coeso - invece questo..." : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si gode il trionfo delle regionali in Umbria, e ospite lunedì sera da Bruno Vespa a porta a porta, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e attacca la maggioranza di governo chiamando in causa anche un presunto malessere del presidente Mattarella, sulla tenuto

Luigi Di Maio con la coda tra le gambe : il retroscena sul nuovo patto con Matteo Salvini : Luigi Di Maio torna ad ammiccare a Matteo Salvini. L'alleanza con il Pd ha dato i suoi risultati, quelli pessimi, e per il leader del Movimento (già messo in discussione) non tocca fare altro che tornare sui propri passi. Almeno questo è quello che sostiene Repubblica per cui "c'è un nuovo patto tra