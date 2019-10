Terremoti | l’INGV | “Sarà possibile stimare la profondità di quelli storici”

Quali edifici sono davvero al sicuro dai Terremoti? L’Ingv spiega i dettagli che fanno la differenza : Con la mostra “Terremoti: attenti agli elementi! dettagli che salvano la vita”, in esposizione presso il Festival della Scienza di Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019, si analizzano le caratteristiche dei terremoti, con particolare attenzione a quegli aspetti che riguardano l’ingegneria, l’interazione tra i tipi di terreno e i fenomeni di amplificazione sismica, le caratteristiche degli edifici e la loro risposta alla sollecitazione ...

L’INGV compie 20 anni : “Ecco come ci difenderemo da Terremoti - vulcani - tsunami - frane e alluvioni” : Secondo giorno di festeggiamenti all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per i vent’anni dell’Ente, costituito il 29 settembre 1999 con Decreto Legge n. 381 dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. “Un traguardo storico per la comunità scientifica del nostro Paese, ma anche per le Istituzioni e per quanti ogni giorno lavorano alla prevenzione e alla gestione delle emergenze geologiche e ambientali che ...

Terremoti : l’Ingv compie 20 anni e punta sulla ricerca per il futuro : L’INGV compie 20 anni e guarda al futuro: punta sulla ricerca, sullo studio di Terremoti e vulcani, con più stazioni sismiche e strumenti scientifici, più studiosi e tecnici e teorie in grado di interpretare questi fenomeni naturali. Sono solo alcuni, tra i tanti, progetti con i quali l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), festeggia il suo ventesimo compleanno. “L’Ingv è prima di tutto un ente di ...

Un terremoto di magnitudo 2,3 è avvenuto in zona Pietralunga, provincia di Perugia, alle 20:33 ora italiana ad una profondità di 7 km. La scossa è stata localizzata dalla sala sismica Ingv di Roma.

