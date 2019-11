Seconda Vita | il programma di Real Time inizia da Santarelli e Savi

Fonte : ilnotiziangolo

(Di martedì 29 ottobre 2019)è pronto per il suo debutto: il primo appuntamento è previsto per il 30 ottobre 2019, nella prima serata di. Lo show di Discovery Italia è condotto da Gabriele Parpiglia, che assumerà il ruolo di timoniere per raccontare la storia dei protagonisti che hanno ricevuto unachance. Numerosi gli ospiti che apriranno le porte della loro esistenza privata per raccontarsi, fra verità e favole.mostrerà alla conclusione del suo ciclo anche delle immagini inedite di Fabrizio Corona, ancora ospite del carcere di San Vittore., anticipazioni prima puntata Nel primo appuntamento dici sarà spazio per ascoltare dal vivo la storia di Elena. Ha vissuto in prima persona che cosa vuol dire convivere con un tumore, da quando al figlio Giacomo è stato diagnosticato il grande male. “Desideravo io la sua massa maligna. ...

