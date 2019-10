Roma | delitto Luca Sacchi | fermati due sospettati | avrebbero 20 e 25 anni

Roma - delitto di Meredith Kercher - concessa dai giudici la semilibertà a Rudy Guede : Rudy Guede, riconosciuto dalla giustizia italiana come unico colpevole dell’omicidio di Meredith Kercher, potrà uscire ogni giorno dal carcere di Viterbo, anche se per poche ore. I giudici del tribunale di Roma hanno accolto in parte l’istanza presentata dai legali dell’ivoriano che chiedeva gli arresti domiciliari, concedendogli la detenzione in un regime di semilibertà. Gli avvocati avevano anche cercato di ottenere l’affidamento ai servizi ...