F 1 | GP del Messico - Hamilton il più veloce nelle Libere 1

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : tutti i numeri e le curiosità del circuito Hermanos Hernandez : 17 curve, 71 giri, 2240 metri sul livello del mare, 4,304 metri per un giro, 305,354 la lunghezza della gara. Sono questi i numeri del GP del Messico, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul tracciato intitolato ai fratelli Hernandez e in cui si sono imposti per due volte fuoriclasse come Jim Clark, Alain Prost, Nigel Mansel, Max Verstappen (2017 e 2018). Di seguito il VIDEO con i numeri, le statistiche e le caratteristiche del ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP del Messico 2019 : Il Mondiale di Formula Uno 2019 si prepara per la trasferta americana. Prima del GP degli Stati Uniti, infatti, si inizierà con il Gran Premio del Messico nel corso di questo fine settimana. Una gara che potrebbe regalare spunti importanti e, soprattutto, eleggere il nuovo campione del mondo. Andiamo a scoprire gli argomenti più importanti del weekend di Città del Messico. 1 Lewis Hamilton vincerà il titolo in Messico? Impresa non impossibile ...

Formula 1 - GP del Messico : sfida ad alta quota : Doppia trasferta nordamericana per la Formula 1 che, nell'arco di una settimana, affronterà i Gran Premi di Messico e Stati Uniti. Si comincia questo weekend con una sfida ad alta quota, sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico.Primo colpo di scena a motori spenti. Doccia fredda in casa Renault, alla vigilia del fine settimana in Messico. Il team francese è stato squalificato per aver utilizzato un innovativo sistema nella ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Gli azzurri affronteranno Messico - Paraguay e Isole Salomone : Ormai ci siamo mancano pochi giorni all’inizio dei Mondiali Under17 in programma dal 26 ottobre al 17 novembre in Brasile. L’Italia sarà nel Gruppo F insieme a Messico, Paraguay e Isole Salomone. Il regolamento della competizione è abbastanza semplice, le prime due classificate e le quattro migliori terze dei sei gironi accederanno agli ottavi di finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Sulla carta il percorso per gli ...

F1 - GP Messico 2019 : nuova saga della rivalità Leclerc-Vettel. Gerarchie ormai estinte in casa Ferrari : La stagione 2019 di Formula 1 è entrata nella fase conclusiva con un titolo iridato costruttori già assegnato per il sesto anno consecutivo alla Mercedes ed un Mondiale piloti ormai saldamente nelle mani di Lewis Hamilton, il quale potrebbe laurearsi sei volte campione del mondo già nel prossimo appuntamento di Città del Messico con tre round d’anticipo. Per quanto riguarda la Ferrari le ultime quattro tappe saranno utili specialmente per ...

Formula 1 - Raikkonen fiducioso in vista del Messico : “possiamo tranquillamente puntare alla top-10” : Il pilota finlandese ha parlato in vista dell’appuntamento in Messico, palesando tanta fiducia nella monoposto e nel team Questo finale di stagione non sta regalando tante soddisfazioni all’Alfa Romeo Racing, costretta a navigare nelle retrovie senza riuscire a strappare punti importanti in ottica iridata. Lapresse Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi faticano a trovare il feeling con la monoposto, faticando tremendamente a ...

Formula 1 - Wolff mette le mani avanti in vista del Messico : “cercheremo solo di limitare i danni” : Il team principal austriaco è convinto che la Mercedes soffrirà parecchio in Messico, a causa dell’altitudine e della rarefazione dell’aria Il titolo Costruttori è già in tasca, quello piloti anche, considerando come siano rimasti in corsa solo Hamilton e Bottas. La Mercedes domina in lungo e in largo, anche se l’ascesa della Ferrari ha messo a dura prova negli ultimi mesi la tranquillità nel box delle Frecce ...

Formula 1 - Verstappen preoccupato in vista del Messico : “quest’anno sarà difficile tener dietro le Ferrari” : Il pilota olandese ha parlato in vista dell’appuntamento messicano, sottolineando come gli avversari principali saranno Vettel e Leclerc Due vittorie negli ultimi due anni, Max Verstappen ha un feeling particolare con il Gran Premio del Messico. L’altitudine del circuito messicano hanno aiutato e non poco in passato la power unit del team di Milton Keynes, permettendo all’olandese di imporsi sia nel 2017 che nel ...

F1 - GP Messico 2019 : Ferrari - proseguono i ‘test competitivi’ in vista del 2020. Obiettivo : colmare il gap dalla Mercedes anche in gara : Dopo le due sfortunate gare di Sochi e Suzuka nelle quali ha raccolto molto meno di quanto seminato (citando il team principal Mattia Binotto), la Ferrari si rimbocca le maniche ed è pronta a sbarcare in Messico per il weekend sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Siamo ormai giunti alla quartultima prova del Mondiale di Formula Uno 2019 e per la scuderia con il Cavallino Rampante si riducono le chance per rimpolpare la casella delle ...

Lewis Hamilton F1 - GP Messico 2019 : “La vettura del prossimo anno dovrà avere più potenza e velocità di punta” : Da quando ha preso il via l’era ibrida nella Formula Uno, per cui nella stagione 2014, la Mercedes ha sempre dominato in lungo ed in largo sotto quasi tutti i punti di vista. Al primo posto della lista, sicuramente, la potenza della sua Power Unit, che permetteva di fare il vuoto a livello di velocità pura. Un aspetto che, tuttavia, è sparito nel corso del 2019. Già, in questa annata è stata la Ferrari a fare la voce grossa su questo ...