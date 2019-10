Demenza nel calcio | i calciatori hanno un più alto rischio di morte per malattie

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Gli esperti dell’Università di Glasgowanalizzato il legame tra lo sport dele la, temendo che colpire il pallone con la testa potesse essere legato ai danni cerebrali. Lo studio ha avuto inizio dalle affermazioni secondo cui Jeff Astle, ex attaccante del West Bromwich e della nazionale inglese, sia morto a causa di ripetuti traumi alla testa. Lo studio ha confrontato i decessi di 7.676 excon quelli di 23.000 della popolazione generale. Il campione è stato prelevato dagli uomini che avevano praticatoprofessionistico in Scozia tra il 1900 e il 1976. Lo studio è stato guidato dal neuropatologo Willie Stewart, che ha detto che “ilandava da un aumento di 5 volte per l’Alzheimer fino ad un aumento di circa 4 volte per la sclerosi laterale amiotrofica e 2 volte per il Parkinson negli exprofessionisti rispetto ai controlli della ...

