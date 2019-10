Instagram non funziona per alcuni utenti

Francesco Totti come non l'avete mai visto : hot yoga a 38 gradi su Instagram. E lui reagisce così : Tutti vogliono Francesco Totti. Dalla nazionale di calcio a cinque a quella di beach volley, da Celebrity Hunted ai documentari. E lui? Oltre a divertirsi giocando a calcio a otto, cerca di tenersi...

Jennifer Aniston non si ferma più - vola su Instagram e le star chiedono : «Spiegaci il tuo algoritmo segreto» : Jennifer Aniston non si ferma più. Vi abbiamo raccontato su Leggo della sua rincorsa a Chiara Ferragni, sempre più nel mirino e sempre più vicina come numero di follower....

Andrea Delogu sbotta su Instagram : «Non sono Elena e non tolgo la foto». Cosa è successo : «Non sono Elena». Andrea Delogu sbotta su Instagram. Il motivo? Uno scambio di persona, una bordata di commenti e richieste. Un equivoco che l'ha costretta a chiarire tutto. La foto...

5 cose da non fare su Instagram di notte : Stalkerare le persone sbagliateScrivere e non scrivereEliminare fotoEssere teneri con chi non lo meritaSfogarviSe siete animali notturni, avete sperimentato quanto è fastidiosa la luce del telefono acceso la notte. nel buio della stanza lo schermo si fa accecante e l’unica possibilità resta quella di diminuire la luminosità. Ma non basta. Gli occhi si affaticano e lo smartphone ci infastidisce al punto che dobbiamo spegnerlo (anche se non ...

Casini guarda le tue Storie su Instagram? Non è un caso e non sei l'unico utente scelto : “In alcuni gruppi dell’internet diversi utenti lamentano il fatto che l’onorevole Pier Ferdinando Casini si sia messo a visualizzare le loro story. Finalmente la politica si è decisa ad avvicinarsi definitivamente al cittadino e lo sta cominciando a fare da Instagram? No amici ed amiche”. Il post è apparso sulla pagina Social Media Epic Fails, che raccoglie segnalazioni, meme, stranezze e storture del mondo ...

Eros - Marica Pellegrinelli si sfoga su Instagram : “Non tirate in ballo il mio privato e i miei figli” : Marica Pellegrinelli si sfoga su Instagram e risponde a tono a chi vuole giudicare la sua vita privata e quella dei figli nati dall’amore per Eros Ramazzotti. La modella negli ultimi tempi è finita al centro dei gossip per via del divorzio dal cantante romano. Un addio arrivato dopo dieci anni d’amore, che ha sorpreso i fan e scatenato accese polemiche sui social. Da subito infatti Marica è stata presa di mira dagli haters, accusata ...

Andreas Muller nudo su Instagram 'a disagio col mio corpo'/ 'Non sono perfetto e...' : Andreas Muller, confessione sul passato: 'mi sono sempre sentito a disagio con il mio corpo. Oggi non sono perfetto, ma sono felice...'.

Mara Venier - nonna dolcissima su Instagram con il suo nipotino : Tutto l’amore del mondo in una foto. È quello che si può ammirare nel nuovo post sul profilo Instasgram di Mara Venier. La regina della domenica televisiva, che in tv macina ascolti ed è una bomba di simpatia e di energia inesauribile, mostra il suo lato più intimo e tenero mentre, sulla terrazza di casa, abbraccia e bacia sulla guancia la creatura che da due anni le dona serenità e gioia infinita: il nipotino Claudietto. La foto che immortala ...

Giulia De Lellis vola a Singapore. Poi posta su Instagram Iannone nudo : «Adesso ci prenderemo una pausa da tutto», aveva preannunciato Giulia De Lellis dopo il boom del suo nuovo libro "Le corna stanno bene su tutto". Ma la coppia De Lellis -...

Instagram elimina la sezione “Seguiti” : ora non si può più controllare like e commenti dei profili che seguiamo : Instagram continua la sua rivoluzione nel nome della privacy. Dopo la rimozione del numero di like sotto ogni post, ora toglie ufficialmente anche i “Seguiti”. Ovvero quella sezione, fino a ieri accessibile con un clic sul cuoricino in basso accanto all’icona del proprio profilo, da cui si poteva osservare la propria attività ma soprattutto quella delle persone da noi seguite. La sezione aveva praticamente una doppia vita. I manager di Instagram ...

“Non cercatemi - devo restare in incognito” : vip in fuga da Instagram : Da diversi giorni su molti profili Instagram dei vip era comparsa una schermata nera e un messaggio “sibillino”: “Non cercatemi, devo restare in incognito”. Da Francesco Totti a Fedez, da Claudio Santamaria a Francesca Barra fino a Costantino della Gherardesca, lo strano post aveva incuriosito un po’ tutti. Il mistero è presto svelato: si tratta di un nuovo reality, targato Amazon Prime Video e in arrivo a breve: ...

Così Instagram vuole aiutare gli utenti a non essere vittime di truffe di phishing : Come misura contro i sistemi sempre di phishing più evoluti, la nuova funzione di sicurezza di Instagram aggiunge un elenco di e-mail ufficiali L'articolo Così Instagram vuole aiutare gli utenti a non essere vittime di truffe di phishing proviene da TuttoAndroid.

Francesco Totti via da Instagram : “Non cercatemi”. Il motivo : ‘caccia’ vip : Francesco Totti via da Instagram; “Non cercatemi”. Il motivo: è ‘caccia’ al vip Francesco Totti fugge da Instagram e non solo. Il marito di Ilary Blasi, nella mattinata odierna, ha pubblicato un post che ha creato scompiglio tra i suoi numerosi fan. “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché. Francesco”, il messaggio stringato […] L'articolo Francesco Totti via da Instagram: ...

Modella e star di Instagram fermata senza patente - per non pagare la multa si “offre” a due vigili : Una star di Instragram è stata arrestata e condannata a 18 mesi di galera per aver cercato di corrompere due vigili. La ragazza, una Modella russa di 24 anni, Kira Mayer divenuta una delle più apprezzate donne del suo paese su Instagram è stata fermata da due vigili nel pieno centro di Mosca mentre era alla guida della sua lussuosa Mercedes. I vigili hanno chiesto alla Modella di fornire i documenti. Ma la bella Kira Mayer non aveva ...