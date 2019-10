The Outer Worlds si mostra nel suo trailer di lancio

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ladro, assassino o eroe? In Thele possibilità sono molteplici e Obsidian tiene a precisarlo anche nel suo nuovodipubblicato a pochi giorni dall'uscita del titolo.Attraverso un comunicato stampa, Private Division e Obsidian Entertainment hanno rilasciato oggi ildiufficiale di The, l'ultima "tappa" del gioco prima che tutto il mondo si lanci alla volta di Halcyon il 25 ottobre, giorno dell'uscita. Imbracciate il vostro raggio rimpicciolente e scatenatevi: l'universo sta per diventare molto più divertente.Inoltre, Il 22 ottobre Obsidian terrà una sessione del Twitch Plays per The(il primo Twitch Plays di sempre per un gioco non ancora uscito). Potete scoprire di più sulla diretta streaming tramite il forum di Obsidian o l'account Twitter ufficiale di The.Leggi altro...

SerialGamerITA : The Outer Worlds: ecco il trailer di lancio, il gioco sarà ottimizzato per PS4 Pro #privatedivision #theouterworlds - CGCOfficial_ : Arriva il trailer di lancio per The Outer Worlds. Facendoci notare la libertà che avremo sul titolo scegliendo la p… -