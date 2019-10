Grande Fratello di Barbara d’Urso | tensione tra due ex concorrenti

Uomini e donne : Martina - del Grande Fratello - favorita come sostituta di Sara Tozzi : Dal giorno in cui Sara Tozzi ha annunciato la decisione di abbandonare il trono di Uomini e donne, si è fatto un gran parlare della sua possibile sostituta. Vari nomi sono balzati alle cronache tra i quali, uno su tutti, fino a qualche giorno fa aveva i favori dei pronostici. La fortunata sembrava essere l'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska, anche se questa ipotesi non si è mai concretizzata nelle recenti registrazioni dedicate al Trono ...

Kiran Maccali - l’ex concorrente del Grande Fratello condannato per violenza sessuale : Ve lo ricordate Kiran Maccali, il “Principe” del Grande Fratello 12, protagonista del reality nell’edizione in onda nel 2011 su Canale 5? Il 32enne bergamasco di origini indiane è stato condannato a due anni e due mesi di carcere per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una 37enne che lo aveva denunciato, come riferisce Brescia Oggi. Il pm aveva chiesto per lui una condanna a sei anni e sei ...

Kikò Nalli aggredito per strada : trauma cranico per il concorrente del Grande Fratello 16 : Brutta avventura per Kikò Nalli. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato aggredito da alcuni delinquenti in scooter che lo hanno colpito con un oggetto non ancora identificato. L’hairtsylist ed ex marito di Tina Cipollari ha raccontato l’accaduto in una serie di story su Instagram spiegando di aver riportato un trauma cranico ma di stare fortunatamente bene. Il racconto di Kikò Nalli “Mi hanno spaccato in testa non ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè dopo il malore : "Ho avuto un crollo nervoso" : L'ex gieffina ospite ieri nel talk show di Pomeriggio 5: "Ho avuto un collasso, non mi ricordo nulla"

Grande Fratello - Luca Onestini e Ivana Mrazova : «Ci separiamo per un po’». Ecco cosa sta succedendo : Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno annunciato che la loro lontananza forzata è destinata ad allungarsi. Sui social, infatti, la coppia nata al Grande Fratello ha spiegato ai fan che continuerà a non vedersi per un po’ di tempo, ma al tempo stesso ha smentito ancora una volta le voci di una presunta crisi tra i due. Le indiscrezioni su una possibile rottura tra Ivana Mrazova e Luca Onestini erano sorte dopo che i follower avevano notato ...

Barbara Chiappini a Blogo : "Sono pronta a tornare in tv - ma che fatica. Sì a Ballando e Grande Fratello" : "Alcuni anni fa ho scelto consapevolmente di allontanarmi dalla tv, desideravo calarmi nel mio ruolo di mamma fino a fondo. Ho deciso di staccare la spina e di dedicarmi ai miei bambini. Ora vivo in campagna, lontano dalla città, con la mia famiglia, i miei due figli e i nostri animali. In questi anni sono stata tante volte ospite di Barbara d'Urso, raccontando il mio privato. Poi ho continuato a presentare serate, premi e convention. Ma ...

Francesca De Andrè Svela Il Complotto del Grande Fratello! : Francesca De Andrè a Pomeriggio 5, Svela tutta la verità sulla sua nuova storia con Giorgio Tambellini e sul tradimento che in realtà non c’è mai stato. Ecco le sue parole in diretta da Barbara D’Urso! Francesca De Andrè oggi a Pomeriggio 5 è in studio dall’amica Barbara D’Urso per parlare del suo malore. Ma anche per parlare del Complotto che secondo lei è stato organizzato nei suoi confronti durante le puntate del Grande Fratello ...

Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip con Adriana Volpe : l’indiscrezione sul possibile scontro : Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip? L’indiscrezione che circola in queste ore lascerebbe presagire un “colpaccio” per Mediaset e per il suo reality più longevo, anche se in versione celebrity. E se anche fosse solo per una serata, la sua partecipazione sarebbe un successo assicurato data la presenza nel cast di Adriana Volpe, sua “nemica” dichiarata dai tempi di “Fatti Vostri” e nelle aule di ...

