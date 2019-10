Va in farmacia per prendere un antibiotico adatto alla sua condizione di donna incinta e

Fonte : baritalianews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Una vicenda gravissima quella accaduta ad unadi Fort Lupton, Colorado, Mareena Silva, chedi sei settimane, era andata inper acquistare unsuache le aveva prescritto il suo ginecologo. Il farmacista che le ha venduto il medicinale è, però, incorso in un errore gravissimo e, invece, di darle ciò che lei aveva richiesto le ha dato un chemioterapico che fa anche abortire oltre che creare danni gravissimi al feto. Il farmaco chemioterapico era pronto per essere venduto ad un’altrama è stato venduto a quella sbagliata. La, senza rendersi conto dell’errore, ha preso il farmaco ma si è sentita subito male e, dopo aver letto bene cosa aveva assunto, si è precipitata in ospedale. Laha dichiarato cosìKMGH-TV,: ”Sono distrutta e sto vivendo come in un incubo … sono impotente perchè non c’è nulla ...

ppaurizio : @FrancescoLegg14 @nzingaretti @paola_demicheli Mia figlia è nata una settimana fa. Solo per il travaglio io e la mi… - ahoyexo : @_gogoYubari EH BELLA DOMANDA..... anche perché mica uno che fa farmacia finisce per forza a lavorare in una farmac… - viitaactiva : Raga perché per Wittgenstein una signora non può andare in farmacia? -