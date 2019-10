Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) “In questo momento non volevo lasciare la squadra da sola. Devo essere il motivatore, la mia figura e’ importante e voglio esserci. Anche se poi in campo ci vanno i giocatori”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore dela proposito della rottura del tendine d’Achille, sarà incon le.”E’ un momento difficile della stagione – spiega – siamo all’inizio e il gruppo si sta formando. Preferisco tenermi il dolore e rimanere con loro piuttosto che assentarmi per risolvere il problema. Per ora me lo tengo cosi’. La priorita’ e’ la squadra. Vorra’ dire che inmi agitero’ un po’ meno”. Sulla partita di domani contro i calabresi della Cittanovese. “Sara’ la sesta partita dopo cinque risultati utili – dice l’allenatore ...

palermo24h : Pergolizzi non lascia il Palermo, andrà in panchina nonostante l’infortunio - CalcioWeb : #Palermo, #Pergolizzi commovente: in panchina in stampelle - DiMarzio : #Palermo | Tutta la carica di Pergolizzi, in panchina nonostante l'infortunio -