In bici attraversa binari con le cuffie - travolto e ucciso da treno : Milano, 3 ott. (AdnKronos) – Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La vittima, 47 anni, ha attraversato in sella alla sua bici i binari nonostante il passaggio a livello fosse chiuso. Il macchinista avrebbe provato a frenare e ad allertare il ciclista con gli allarmi elettrici, ma non li ha sentiti perché indossava delle cuffiette. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. ...

Padova : Stanghella - attraversa la strada con la bici - investita e uccisa da un tir : Padova, 24 set. (AdnKronos) - Ha attraversato la strada con la bicicletta sulle strisce pedonali in pieno centro a Stanghella (Pd), ma è stata investita da un camion che non è riuscito ad evitarla. La donna coinvolta nell'incidente è morta sul posto per le ferite riportate, nonostante i tentativi di

Padova - attraversa la strada con la bicicletta e viene travolta e uccisa dai camion : L'incidente mortale stamattina alle 9 a Stanghella, ha perso la vita una donna del posto. Sul posto carabinieri e vigili, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del sinistro. La tragedia a pochi passi dal luogo di lavoro della figlia.Continua a leggere