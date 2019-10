Activision compie 40 anni | ecco i suoi più grandi successi

Fonte : wired

(Di giovedì 3 ottobre 2019) 40e non sentirli: tanti ne. Era l’ottobre 1979 quando 4 programmatori Atari ne firmarono l’atto di fondazione. David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller e Bob Whitehead avevano scelto di lasciare la casa madre per uno di quei “No!” che hanno fatto la storia dell’hi-tech: l’ad di Atari, Ray Kassar, poco lungimirante, si era rifiutato di riconoscere loro i crediti e le royalty che la Warner, proprietaria di Atari, riconosceva ai musicisti. E fu rottura: da quel momento, con la furia di un underdog, cominciò a macinare un successo via l’altro, contribuendo a fare dei videogame la più florida industria dell’intrattimento mondiale. Dal mitologico Pitfall del 1982 a Call of Duty, la lista dei giochi firmatoche hanno fatto storia è prevedibilmente lunga. Ne abbiamo scelti 10 tra i campioni d’incasso della casa....

