Vaticano | indagine su Segreteria e Aif per irregolarità finanziarie | sospesi cinque

Vaticano - clamoroso scandalo milionario : indagine su un monsignore e il capo dell'Aif : Inchiesta interna su operazioni finanziarie sospette: sospesi dai loro incarichi cinque dirigenti. Tra loro pezzi da novanta come don Mauro Carlino, capo degli uffici della Segreteria di Stato ed ex segretario del cardinale Becciu, e Tommaso Di Ruzza, direttore dell'antiriciclaggio. Nel mirino dei magistrati compravendite immobiliari a Londra e la gestione dei conti dell'Obolo di San Pietro. Papa Francesco: non faremo sconti a nessuno