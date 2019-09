MotoGP | GP Aragon 2019 | Marc Marquez torna su una pista amica per dominare | le Yamaha e

Fonte : oasport

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il Motomondiale non si ferma dopo il bellissimo appuntamento di Misano Adriatico e si sposta subito ad Alcañiz per la decima edizione del Gran Premio d’. A 6 round dalla fine della stagione manca ormai solo la certezza aritmetica per ufficializzare l’ottavo titolo iridato della carriera (il sesto nella top class) di, protagonista assoluto e dominatore incontrastato delcon un vantaggio abissale di 93 punti accumulato sul primo degli inseguitori, Andrea Dovizioso. Il nativo di Cervera, come ha dimostrato nell’ultima gara a Misano, si è reso conto di aver di fatto già vinto il Mondiale e questo gli permette di correre in maniera più aggressiva e spregiudicata nel tentativo di aggiudicarsi le singole vittorie di tappa senza preoccuparsi troppo di un eventuale zero in classifica. Il fuoriclasse della Honda, dopo quattro piste sulla carta abbastanza ...

SkySportMotoGP : ?? Un 2019 da sogno per @FabioQ20: Aragón il posto giusto per la vittoria? #AragonGP ???? #SkyMotori #MotoGP - joselopezmx4 : RT @gponedotcom: Il GP delle hospitality: non solo i piloti corrono contro il tempo: Millecinquecento chilometri separano Misano da Aragon… - gponedotcom : Il GP delle hospitality: non solo i piloti corrono contro il tempo: Millecinquecento chilometri separano Misano da… -