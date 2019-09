Blitz dei carabinieri del Ros contro la Sacra corona unita | 22 arresti a Lecce

Ancona - droga ai giardini pubblici : doppio Blitz dei carabinieri : Marco Della Corte I militari dell'Arma hanno rinvenuto 50 grammi di cocaina nell'incavo di un muro presso i giardini della Rocca Roveresca, fermato a Ciarnin un ragazzo di 19 anni con addosso 8 grammi di marijuana In data 13 settembre 2019, i carabinieri della Compagnia di Senigallia (Ancona) hanno effettuato sul territorio minuziosi controlli anti-droga. Nel corso delle operazioni è stato fermato un giovane a Ciarnin. Il ragazzo, ...

"Pd zecche di m...a" : Blitz fascista contro la sede dei dem : Croci celtiche e svastiche sul muro del palazzo che ospita la sede del partito nel quartiere Vallette, a Torino

Blitz dei carabinieri in un maneggio - si cerca fossa comune per equini : L'Aquila - Blitz dei carabinieri forestali in un maneggio nella frazione delle Marane di Sulmona. L'ispezione dei carabinieri fa seguito a una denuncia che è stata presentata alcuni mesi fa sulla presenza di fosse comuni in cui sarebbero stati seppelliti illegalmente almeno dieci carcasse di cavalli. Le operazioni di scavo con l'ausilio di ruspe e macchine operatrici, sono iniziate dalle 9,30 di questa mattina. Il maneggio ...

Cessione Sampdoria - paura per Ferrero : Blitz dei tifosi in un ristorante [DETTAGLI] : Momenti di paura e ansia quelli che ha vissuto all’ora di pranzo il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. La situazione di stallo sulla Cessione del club alla cordata di imprenditori guidata da Gianluca Vialli ha esasperato i tifosi doriani che si sono radunati fuori dal ristorante dove il patron blucerchiato stava pranzando. La situazione è stata risolta dalla sicurezza privata del presidente e dall’intervento della Digos. ...

OPEN ARMS E MIGRANTI/ Il Blitz dei pm che anticipa il "nuovo" governo : Prima il Tar del Lazio intervenuto su OPEN ARMS al posto del governo; poi, ieri, il blitz del pm Patronaggio. Durante la crisi di governo

Open Arms - Blitz dei migranti A nuoto verso Lampedusa : Angelo Scarano Almeno in quattro si sono gettati in mare per nuotare verso l'isola siciliana. Recuperati dai soccorritori e riportati a bordo Dopo l'annuncio di un porto sicuro dove sbarcare in Spagna, a bordo della Open Arms la situazione è letteralmente esplosa. Alcuni migranti infatti, forse per non affrontare un'altro viaggio verso la penisola iberica, hanno scelto di tuffarsi in mare per raggiungere a nuoto Lampedusa. Almeno ...

Parma - scarcerato uno dei fermati nel Blitz contro mafia nigeriana : Torna libero il 33enne Godwin Emwinghare, considerato uno dei membri di spicco dell'associazione criminale operativa a Bologna. Il gip lo rimette in libertà per mancanza di indizi gravi di colpevolezza Federico Garau ? Luoghi: Bologna Parma

Strage nella discoteca di Corinaldo - Blitz dei carabinieri nella notte : 7 arresti : Sono almeno sette le persone (secondo indiscrezioni, giovani della provincia di Modena), arrestati nella notte nell'ambito delle indagini sulla Strage all'Azzurra Clubbing di Corinaldo, all'esterno del quale sono morti 5 adolescenti e una giovane mamma, travolti dalla folla che cercava di uscire dal locale all'interno del quale era stato spruzzato uno spray urticante, in attesa del concerto del trapper Sfera Ebbasta (a dicembre 2018). Il ...

Blitz dei reparti speciali dopo 27 ore : bloccato l'uomo che minacciava di farsi esplodere nel Napoletano : POZZUOLI - Con un Blitz del GIS dei carabinieri nella notte è stato bloccato il 25enne Giuseppe Di Bonito, l'uomo che si era barricato in casa minacciando di farsi saltare in aria....

Vibo Valentia - Blitz dei carabinieri : fucili a pompa e bombe nascosti in un casolare : Pina Francone I militari della compagnia di Vibo Valentia hanno trovato un vero e proprio arsenale nelle campagne di Cessaniti Un arsenale nascosto in un casolare abbandonato in aperta campagna. fucili a pompa, pistole, bombe, cartucce e passamontagna: è il "bottino" rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Vibo Valentia e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. I militari erano impegnati in un rastrellamento delle aree ...