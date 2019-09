Remco Evenepoel non si trasferisce a Monaco | Lefevere | ‘Deve fare lo zing’

Remco Evenepoel - il successore del Cannibale : Non c’è bisogno di essere un esperto per capire ciò che sta accadendo nel mondo del ciclismo. Il talento belga Remco Evenepoel è approdato nel World Tour come una supernova e potrebbe presto far mangiare la polvere a tutti i suoi avversari. Ha soltanto 19 anni, ma ha le prestazioni fisiche e la mentalità di un veterano. Solitamente i nuovi arrivati in gruppo non si fanno notare subito, ma Evenepoel sembra essere un'eccezione. È passato dalla ...

Ciclismo - Europei 2019 – Remco Evenepoel : “Un successo dedicato a Lambrecht e a Loos” : Remco Evenepoel e ancora Remco Evenepoel. Parlare di sorpresa può apparire quasi monotono al cospetto del fuoriclasse belga che a 18 anni, dopo la conquista della Clasica di San Sebastian settimana scorsa, fa proprio il titolo continentale nella prova contro il tempo agli Europei 2019 ad Alkmaar (Olanda). Il corridore della Deceuninck Quick-Step ha posto un altro mattoncino per una carriera che si preannuncia folgorante. Sconfitti ...

Ciclismo - Europei 2019 – Remco Evenepoel : “Un successo dedicato a Lambrecht e a Loos” : Remco Evenepoel e ancora Remco Evenepoel. Parlare di sorpresa può apparire quasi monotono al cospetto del fuoriclasse belga che a 18 anni, dopo la conquista della Clasica di San Sebastian settimana scorsa, fa proprio il titolo continentale nella prova contro il tempo agli Europei 2019 ad Alkmaar (Olanda). Il corridore della della Deceuninck Quick-Step ha posto un altro mattoncino di una carriera che si preannuncia folgorante. Sconfitti ...

VIDEO Remco Evenepoel - Europei ciclismo 2019 : il trionfo del fenomenale belga nella cronometro di Alkmaar. Affini 3° : Remco Evenepoel semplicemente devastante. L’enfant prodige del ciclismo mondiale vince ancora e conquista la cronometro degli Europei di Alkmaar 2019. Il fuoriclasse della Deceuninck – QuickStep non smette mai di stupire imponendosi in 24’55”, battendo il nostro Kasper Asgreen di 18″ e di 20″ il nostro Edoardo Affini, per un podio fatto da tanti corridori estremamente giovani. Sesto Filippo Ganna, un po’ al di sotto ...

Ciclismo - Europei 2019 : Remco Evenepoel è un vero cannibale! Cronometro dominata. Fantastico bronzo per Edoardo Affini : Ormai diventa quasi difficile stupirsi, anche se ogni impresa è sempre più clamorosa. Dopo aver trionfato in maniera eccezionale alla Clasica di San Sebastian settimana scorsa, Remco Evenepoel iscrive il suo nome anche nell’albo d’oro degli Europei di Ciclismo: dopo aver dominato a livello giovanile, il belga, appena 18enne, timbra il cartellino anche tra i grandi imponendosi ad Alkmaar nella Cronometro al maschile. Prova davvero ...

Clasica San Sebastian 2019 : Remco Evenepoel - il nuovo Eddy Merckx ha qualcosa di speciale : Quando l’attuale campione del mondo junior, in una corsa del World Tour del calibro della Clasica San Sebastian, batte il campione olimpico in carica ed il campione iridato under 23 (segnalando nella top-10 anche Alejandro Valverde, che ad Innsbruck ha trionfato tra gli elite), si intuisce subito che c’è qualcosa che non quadra. Se poi si va a vedere la performance messa in scena allora, praticamente chiunque, può essere convinto di ...

Clasica San Sebastian 2019 : le pagelle. Remco Evenepoel fuoriclasse - Alejandro Valverde deludente : Remco Evenepoel ha vinto in solitaria la Clasica di San Sebastian 2019, davanti al campione olimpico Greg Van Avermaet e a Marc Hirschi. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della Clasica di San Sebastian 2019. Remco Evenepoel 10: un vero fuoriclasse. A 19 anni trionfa in solitaria al debutto in una classica WorldTour. Qualcosa di davvero eccezionale e che dimostra definitivamente l’immenso talento di questo ...

Remco Evenepoel - assolo spettacolare e vittoria alla Clasica San Sebastian : Il grande ciclismo sembra pronto a entrare in una nuova era, a una settimana dal successo al Tour de France di Egan Bernal, il più giovane vincitore della Grande Boucle da oltre un secolo. Sulle strade basche della Clasica San Sebastian si è assistito a una prova memorabile di Remco Evenepoel, il 19enne belga della Deceuninck Quickstep, soprannominato il nuovo Merckx dopo i successi in serie della categoria juniores. Evenepoel è stato ...

Remco Evenepoel ha vinto la Classica San Sebastian 2019/ È sbocciato un fenomeno! : Remco Evenepoel ha vinto la Classica San Sebastian 2019 con un'azione capolavoro: il ciclismo mondiale ha trovato un nuovo fenomeno!

Clasica San Sebastian 2019 - Remco Evenepoel : ”E’ un sogno che si realizza. Non conosco ancora i miei limiti” : Numero fantastico di Remco Evenepoel che, scattato a poco meno di 20 km dal traguardo, è arrivato in solitaria conquistando la Calsica di San Sebastian 2019. Il ciclista belga è considerato un vero e proprio fenomeno, considerando che per lui è la prima stagione da professionista, ha già portato a casa quattro vittorie. Nonostante si sia staccato, sia rientrato da solo, abbia preso le borracce per i compagni e si sia comportato da vero gregario, ...

Clasica San Sebastian 2019 : Remco Evenepoel - è nata una stella. Il belga fa il fenomeno e trionfa in solitaria! : Un corridore destinato a riscrivere la storia di questo sport: oggi è definitivamente nata la stella di Remco Evenepoel. Non servivano altre dimostrazioni, ma quella data pochi minuti fa alla Clasica di San Sebastian è davvero mostruosa. Un fuoriclasse unico, un predestinato: a soli 19 anni il belga della Deceuninck Quick-Step si aggiudica una corsa World Tour, portandosi a casa il quarto successo da professionista (ed è al debutto). Staccato ...

“Ti lascio per diventare un grande ciclista” - Remco Evenepoel rompe con la fidanzata e vince La Clasica di San Sebastian : Remco Evenepoel ha deciso di lasciare la propria ragazza e trasferirsi a Montecarlo per poter affinare le sue doti di scalatore e diventare un grande nome del panorama ciclistico mondiale A volte la vita ti mettere davanti a delle scelte importanti e spesso, prendere la strada sbagliata ad un bivio, rischia di cambiare per sempre la propria esistenza. Nonostante i 19 anni, Remco Evenepoel è consapevole di ciò, com’è consapevole di avere un ...

Adriatica Ionica Race 2019 : la magia di Remco Evenepoel è preludio di un fulmine pronto a squarciare il cielo : 27 Km all’attacco fatti di pura follia, innato talento, cattiveria agonistica e determinazione che hanno ribadito perché quando si tenta di fare paragoni si cerca un po’ dappertutto, anche se spesso l’unico riferimento plausibile è sua maestà Eddy Merckx. Ieri si è presentato così al pubblico italiano dell’Adriatica Ionica Race Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step), una sorta di alieno venuto da Marte per dominare sulla ...