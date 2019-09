Salvini chiede rinforzi

Sallusti chiede a Salvini di disconoscere i razzisti : Al direttore del Giornale dei Berlusconi può andare che Salvini diventi il capo del centrodestra, ma con qualche limite

Migranti - Ocean Viking ancora in acque internazionali - Salvini : «Zingaretti chiede ingresso? Ottimo inizio» : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La...

E se Salvini chiederà (con un referendum) il ritorno al maggioritario? : È una possibilità, per adesso solo un’ipotesi affacciata nelle pieghe di un discorso rombante e avvelenato. Potremmo cioè essere chiamati tra un anno o poco più a votare per l’abolizione della legge proporzionale e dunque per il ritorno al maggioritario. L’ennesimo referendum elettorale. Questa volta però promosso da Matteo Salvini. Ne ha fatto un cenno distratto nel suo intervento al Senato, ma è bastato per illustrare un’altra possibile e ...

Migranti : Salvini - 'Zingaretti chiede ingresso Ocean Viking? Ottimo inizio...' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti se il “nuovo” governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti...". Lo scrive su Twitter l'ex ministro

Giorgetti : "Salvini voleva continuare - siamo stati noi a chiedergli di rompere" : “Povero Cristo, ora ce l’hanno tutti con lui. Ma Salvini era l’unico che voleva andare avanti” con il governo, “mentre tutti noi gli chiedevamo di rompere. Tutti avrebbero rotto mentre lui è rimasto leale fino alla fine, anche con Di Maio. E lo dicono i fatti”. Lo ha detto il leghista Giancarlo Giorgetti conversando con i cronisti nel Cortile d’Onore di Montecitorio.

Mare Jonio - Salvini posta il video dei migranti in festa e il reporter che lo ha girato chiede di essere pagato : La clip è stata girata al momento dell’annuncio dello sbarco, e il Ministro dell’Interno ha commentato così: “Ma pensano che gli italiani siano scemi???"

Nicola Zingaretti - l'ultima sfida a Matteo Salvini : chiede al M5s una poltronissima in Europa : Oramai ci siamo. Se il verdetto della piattaforma Rousseau dovesse essere favorevole all' asse giallorosso, già in serata Giuseppe Conte potrebbe presentarsi al Quirinale per sciogliere la riserva, accettare l' incarico e sottoporre la lista dei ministri a Sergio Mattarella. Al momento, però, la squ

Bologna - richiedente asilo iscritta all’anagrafe : il Viminale fa di nuovo ricorso. Avvocati migrante : “Colpo di coda di Matteo Salvini” : Non sono bastate due sconfitte in tribunale, l’ultima delle quali lo scorso 9 agosto. Il Viminale ha deciso di ricorrere nuovamente per chiedere l’insussistenza del diritto all’iscrizione di una richiedente asilo all’anagrafe del Comune di Bologna. Ad annunciarlo la Onlus Avvocato di strada che in questo iter processuale ha seguito la donna. Un “colpo di coda” di Matteo Salvini, ormai prossimo a lasciare il ...

Salvini : frustrante vedere Conte bere caffè e chiedere consigli a Merkel : Roma – “E’ frustrante vedere il presidente del consiglio del mio Paese che beve il caffe’ con la cancelliera tedesca Merkel e le chiede consigli su come fermare la Lega e su come aiutare i 5 Stelle. Non mi sembra rispettoso per il popolo italiano che il nostro premier prenda indicazioni da Berlino e Parigi”. Lo dice leader Lega Matteo Salvini su 24 Mattino a Radio24. L'articolo Salvini: frustrante vedere Conte bere ...

La Mare Jonio chiede nuovamente lo sbarco. Salvini chiude anche alla Alan Kurdi : Lo scontro sui migranti infiamma la politica anche nel pieno dei negoziati per il Conte-bis, con la nave Mare Jonio ancora ferma a 13 miglia dalle coste di Lampedusa con 34 persone a bordo. "Queste cose non vogliamo più vederle. Non è umano. Fate scendere subito questi esseri umani", ha chiesto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, attaccando il divieto imposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Riaprire i porti non ...

In calo il gradimento di Salvini : prevale chi chiede un governo | Il sondaggio : Mattarella in testa all’indice di fiducia, il 43 per cento per un esecutivo contro il 33 per cento che propende per il voto subito

Mattarella : “La crisi va chiusa in tempi brevi”. Martedì nuove consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggioranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Governo - diretta consultazioni : Meloni chiede il voto : «Con Salvini vinciamo - governo M5S-Pd osceno» : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....